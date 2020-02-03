الجزائر ترسل مساعدات طبية الى الصين

2020/02/03 | 23:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت “شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الاثنين، صور المساعدات الطبية التي أرسلتها الجزائر لمساعدة سلطات مدينة ووهان الموبوءة في محاربة فيروس “كورونا” الجديد.وأظهرت الصور التي نشرتها الشبكة على “تويتر” وصول طائرة “الخطوط الجوية الجزائرية” محملة بنصف مليون قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز.وأرفقت الشبكة تغريدتها بتعليق قالت فيه: “الجزائر […]

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