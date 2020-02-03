2020/02/03 | 23:09 - المصدر: الغد برس

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محامو ترامب يطالبون بتبرئته في مرافعتهم الختامية في مجلس الشيوخ ا

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محامو ترامب يطالبون بتبرئته في مرافعتهم الختامية في مجلس الشيوخ الأميركي

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