فلسطين تمنع إدخال خمسة منتجات “إسرائيلية” إلى أسواقها ردًا على قرار مماثل

2020/02/03 | 23:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، منع إدخال خمسة منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار إسرائيلي مماثل بمنع دخول المنتوجات الزراعية الفلسطينية.وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في تصريح، اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكة والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية”.ويأتي هذا القرار بحسب ملحم “رداً […]

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