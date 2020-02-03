انتظام الدوام الرسمي في المحافظات والجامعات تستأنف نشاطها

2020/02/03 | 23:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف المحافظات / مراسلو الصباح

بعد انقطاع استمر اكثر من 100 يوم بسبب التظاهرات التي شهدتها محافظات الوسط والجنوب، عاد الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بمحافظات واسط وذي قار وميسان وعدد اخر من المحافظات التي شهدت احتجاجات، في حين شهدت الجامعات والمعاهد والمدارس انتظاما في دوامها.



يأتي ذلك بالتزامن مع الاتفاق بين لجنة الامن والدفاع النيابية ووزارة الداخلية على تعزيز القوات الامنية الماسكة لبوابات الجامعات والمعاهد والمدارس لحماية الملاكات التعليمية والتدريسية ممن يسمون انفسهم “مجاميع مكافحة الدوام”.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لـ”الصباح”: ان “اجتماعاً عقد بين لجان الامن والدفاع والتربية والتعليم العالي في مجلس النواب لتفعيل الدوام في المدارس والمعاهد والكليات ووضع آلية صحيحة لاحترام الهيئات التدريسية في تلك المؤسسات”، مشيراً الى أن “ممثلي اللجان ارتأوا الذهاب الى وزارة الداخلية لمناقشة هذا الامر”.

واضاف ان “تلك اللجان اتفقت مع وزارة الداخلية على مسك بوابات المدارس والكليات والمعاهد من قبل القوات الامنية بمساندة المواطنين وافراد القبعات الزرق من اجل استقرار الوضع الامني في جميع المحافظات وانتظام الدوام فيها وحماية الملاكات التعليمية والتدريسية”.

من جانبه، ذكر مدير اعلام جامعة واسط المدرس المساعد اسامة عادل الموسوي لـ”الصباح” ان الجامعة “فتحت ابوابها امام الطلبة لاستئناف الدوام بعد توقف دام اكثر من 100 يوم بسبب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظة”، مشيرا الى ان “الجامعة اعلنت قبول 3400 طالب وطالبة ضمن كلياتها البالغ عددها 15 كلية ضمن خطة القبول المركزي التي اعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.

واضاف ان “الجامعة اكملت استعدادها لاستقبال الطلبة الجدد في كلياتها المختلفة خلال خطة القبول المركزي”، مشيرا الى ان “عملية تسجيل الطلبة الجدد جرت بانسيابية عالية من خلال لجان الاستقبال التي شكلت في كل كلية”.

وفي الشان نفسه، اعلن رئيس جامعة ذي قار الدكتور يحيي عبد الرضا، استئناف العمل في جميع اقسام الجامعة بعد توقف بسبب التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها المحافظة، مبينا ان الطلبة عادوا بعد دعوتهم للالتحاق بالدوام الرسمي، وما يزال الدوام منتظما منذ يومين.

وكانت مديرية التربية في محافظة ذي قار قد اكدت انتظام الدوام في مدارسها.

وقالت المديرية في بيان انه “بمتابعة وزيرة التربية سها خليل العلي بك وبجهود استثنائية مباركة من قبل الهيئات التعليمية وتعاون اولياء امور التلاميذ بالتنسيق مع الاشراف التربوي، انتظم الدوام منذ يوم 2 /2 /2020 في مدارس المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار”.

واضاف ان “نسب الدوام في جميع الاقضية والنواحي بلغت 100 بالمئة، في حين بلغت نسب الدوام في مدارس مركز المحافظة 75 بالمئة”.

الى ميسان حيث، افصح مدير عام التربية رياض مجبل الساعدي لـ”الصباح”، عن “التحاق طلبة المدارس بنسبة 97 بالمئة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان “العملية التدريسية تسير بانسيابية عالية

جدا”.

اما في النجف، فقال المحافظ لؤي الياسري، في تصريح صحفي: “إننا طلبنا من المتظاهرين ان يبقوا متواجدين في ساحة التظاهر وهي ساحة الصدرين، ونحن ملزمون كمحافظة واجهزة امنية بتوفير الحماية اللازمة لهم في الموقع المخصص للتظاهر”.

وأكد أنه “لن يتم اصدار اي امر بفض التظاهر مستقبلاً، ولن نسمح بأي استخدام للقوة في التعامل مع المتظاهرين”.

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