فرق لتشخيص الانتهاكات في وزارة الداخلية

2020/02/03 | 23:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، أمس الاثنين، بتشكيل فرق عمل لتشخيص أي انتهاك في دوائر الوزارة، مشيراً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود للحد من الانتهاكات.

وذكر بيان للوزارة، تلقته “الصباح”، ان “وزير الداخلية، عقد أمس الاثنين، اجتماعاً مع مدير حقوق الانسان تغريد إسماعيل التابع لمقر الوزارة”.



وشدد الوزير، بحسب البيان، على “ضرورة التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية والمفوضية العليا لحقوق الانسان”، موجهاً “بتشكيل فرق عمل لتشخيص أي انتهاك في دوائر الوزارة”.

واوعز الياسري “بإعداد برنامج تدريبي للجهات المعنية التي لها تماس مباشر مع المواطن”، مؤكداً “فتح شعبة حقوق الانسان في جميع المحافظات لرصد أي انتهاك قد يحصل للمواطن”.



واكد الوزير، “أهمية بذل المزيد من الجهود للحد من الانتهاكات”، لافتا الى “ضرورة عدم التهاون مع أي شخص ينتهك حقوق الانسان في الدوائر الخدمية التابعة للوزارة”.



واوضح، ان “حقوق الانسان لا تختص فقط برصد الحالات السلبية والانتهاكات بل يجب ان تعمل على ترسيخ ثقافة التعامل الحسن بين الشرطي والمواطن والسلوك العام الذي يحكم علاقة منسوب الوزارة بالمواطنين”.

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