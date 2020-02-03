طعيس يقرر الاعتزال

2020/02/03 | 23:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-اين] قرر العداء العراقي الدولي، عدنان طعيس [40 عاماً]، الاعتزال وترك المضمار بعد مسيرة حافلة بالانجازات.

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