كربلاء تطالب وزير التخطيط  اطلاق مبالغ المشاريع

2020/02/03 | 23:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله /..طالب محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاثنين ، وزير التخطيط اطلاق المبالغ الخاصة بالمشاريع في المحافظة ، ودعا الخطابي دعم كربلاء لإنشاء مشاريع استراتيجية .وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب مشاركته الاجتماع الذي عقدته وزارة التخطيط بحضور المحافظين ، طالبنا وزير التخطيط دعم المحافظة بالمشاريع استراتيجية […]

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