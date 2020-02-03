كمارك أربيل تتلف خمسة أطنان من الحليب غير الصالح للاستهلاك البشري

2020/02/03 | 23:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت سلطات كمارك اربيل التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ضبطها أكثر من خمسة الاف كيلوغرام من الحليب غير الصالح للاستهلاك البشري.

وجاء في بيان للمديرية، انها تمكنت من ضبط خمسة الاف و150 كيلوغراماً من الحليب المجفف والسائل، لم تنجح في اختبار فحص الجودة.

وأوضح البيان ان "قراراً صدر باتلاف كل الكمية بسبب عدم وجود الضمانة الصحية وشروط الاستخدام وتاريخ انتهاء الصلاحية"، من دون توضيح منشأ الحليب ولا الجهة التي استوردتها للاقليم.

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