تحديد موعد إياب الكلاسيكو في الليغا

2020/02/03 | 23:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري الإسباني الممتاز، موعد مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

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