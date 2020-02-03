الحكمة: اجراء الانتخابات المبكرة مشروط بتهيئة الظروف الملائمة

2020/02/03 | 23:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة الحكمة النيابية، ان اجراء الانتخابات المبكرة مشروط بتهيئة الظروف الملائمة في البلاد، فيما رجحت سهولة تمرير حكومة محمد توفيق علاوي في البرلمان.

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