الكشف عن نتائج عملية “حمرين” العسكرية في صفحتها الثانية

2020/02/03 | 23:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير ناحية قره تبه، في ديالى، اليوم الاثنين، نتائج عملية “حمرين”، العسكرية في صفحتها الثانية شمال شرق المحافظة.وقال مدير الناحية، وصفي التميمي، في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “عملية حمرين العسكرية والتي انطلقت صفحتها الثانية في تلال حمرين انتهت بعد تنفيذ كل الاهداف المرسومة لها من قبل المفارز الاستخبارية”.واضاف، […]

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