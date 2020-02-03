لأسباب غير رياضية.. الترجي يغيب عن قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا

2020/02/03 | 23:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي الترجي الرياضي التونسي يقرر الغياب عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأسباب غير رياضية

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