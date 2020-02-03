2020/02/03 | 23:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) – منى شعلان أعلن الفنان «هانى شاكر» عن غنائه للمرة الأولى أغنية بعنوان «كيف بتنسى» باللهجة اللبنانية ، بتلحين الفنان اللبناني «وليد توفيق» ومن المقرر طرحها قريبًا.ونشر الحساب الرسمي للفنان «هانى شاكر» عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستغرام» صورًا ومقطع فيديو، خلال تسجيل الأغنية، وعلق : « انتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر والنجم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((فيديو).. لأول مرة.. هانى شاكر يغنى باللبنانى بالتعاون مع وليد توفيق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((فيديو).. لأول مرة.. هانى شاكر يغنى باللبنانى بالتعاون مع وليد توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).