العبادي يبحث مع بلاسخارت الاستعدادات للانتخابات المبكرة ورفض استخدام القمع ضد المتظاهرين

2020/02/03 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بحث زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاثنين، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت الاستعدادات للانتخابات المبكرة ورفض استخدام القمع ضد المتظاهرين.

وقال مكتب العبادي في بيان ان الاخير "استقبل بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية ومطالب المتظاهرين وادانة استخدام القمع في فض الاحتجاجات".

واضاف، "كما شهد اللقاء استعراضا مفصلا للاستعدادات لاجراء الانتخابات المبكرة والاشراف الاممي عليها واهمية استكمال الاجراءات التشريعية والتنفيذية".

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

حذرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الاثنين، من قيام جماعات غير حكومية بمنع المصورين والصحفيين من اداء مهامهم في ميادين الاحتجاج.

وذكرت الجمعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "تحذر من قيام جماعات غير حك

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو مجلس النواب، باسم خشان، الاثنين 3 شباط 2020، عن وجود حالات فساد اديرت برعاية وزراء صحة سابقين في الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).

وقال باسم خشان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "

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