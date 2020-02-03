2020/02/03 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
حذرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الاثنين، من قيام جماعات غير حكومية بمنع المصورين وال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جمعية الدفاع عن حرية لصحافة: منع التغطية الإعلامية لساحات التظاهر يهدد الأمن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
حذرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الاثنين، من قيام جماعات غير حكومية بمنع المصورين وال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جمعية الدفاع عن حرية لصحافة: منع التغطية الإعلامية لساحات التظاهر يهدد الأمن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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