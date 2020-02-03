جمعية الدفاع عن حرية لصحافة: منع التغطية الإعلامية لساحات التظاهر يهدد الأمن

2020/02/03 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

حذرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الاثنين، من قيام جماعات غير حكومية بمنع المصورين وال...





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