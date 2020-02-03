محمد توفيق علاوي: حريصون على تنفيذ مطالب المتظاهرين

2020/02/03 | 23:44 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف

بينما بدأ مشاوراته لاختيار كابينته الوزارية، أكد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لدى استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين، مبيناً ان تشكيل حكومته من الكفاءات، ستكون قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس، والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين جميعا.

وكشف علاوي، عن آلية ترشيحه لرئاسة الوزراء، مؤكداً انه “مرشح المتظاهرين”، وقال في منشور له على حسابه في “فيس بوك”، وتابعته “الصباح”: “استجابت مجموعة من النواب المستقلين الذين وصل عددهم الى نحو 170 نائباً إلى مطالب المتظاهرين، فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت أسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر، وأجرى هؤلاء النواب المستقلون استفتاءً في ما بينهم على الأسماء الخمسة فوقع اختيار الأغلبية على اسم محمد توفيق علاوي}.

إلى ذلك، أكد نواب أن مشاورات ستجرى بين الكتل السياسية والمتظاهرين لاختيار تشكيلة حكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في حين استبعدوا اختيار وزراء عبر النافذة الالكترونية.

وبين عضو مجلس النواب عن اتحاد القوى العراقية ظافر العاني لـ “الصباح”، ان “علاوي أكد أن التشكيلة الحكومية ستكون من المستقلين”، مبيناً ان “ما يسري على اتحاد القوى؛ سيسري على الجميع، وهو عدم التدخل بخياراته في اختيار وزراء في الحكومة المقبلة”.

من جانبه قال عضو مجلس النواب علاء الربيعي لـ “الصباح”: ان “الحكومة يجب أن تعبر عن رغبات الشعب، وأن تمنح فرصة للكفاءات والمستقلين لإدارة الدولة بعد أن أخفقت أحزاب السلطة على مدى السنوات الماضية

في ذلك”.

بدورها، قالت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت: إن “مفاوضات تشكيل الحكومة انطلقت بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي منذ ساعات التكليف الاولى”.

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