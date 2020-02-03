إطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب

2020/02/03 | 23:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

اطلقت وزارة التخطيط المشروع الوطني لتشغيل الشباب بالتنسيق مع الجهات التشريعية والقطاعين العام والخاص.

وقال وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي خلال الكلمة التي القاها في مؤتمر اطلاق المشروع الذي حضرته “الصباح” أمس: ان هذا المشروع يعد من الخطوات الستراتيجية للوزارة نحو تحقيق المزيد من اهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

واضاف ان الوزارة حرصت على وضع حلول ممكنة قابلة للتنفيذ بالامكانات المتاحة بعد شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيعلن قريبا عن اليات المشروع وسبل افادة الشباب منها من خلال توحيد جميع الجهود ذات العلاقة في القطاعين العام الخاص والمجتمع الدولي ومنظماته لديمومة المشروع وتحقيق اهدافه. واوضح الدليمي ان الوزارة واءمت المشروع مع خطتها الخمسية وستراتيجيتها بتطوير القطاع الخاص وبذلك تبنت المشروع من حيث وضع السياسات العامة والمتابعة والادارة والتمويل والتنفيذ من قبل القطاع الخاص، مبينا ان المشروع سيعتمد مبدأ الشراكة بين الشباب وتطوير قدراتهم وامكاناتهم في انشاء مشاريع مدرة للدخل.

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