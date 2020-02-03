العراق وبلجيكا يتفقان على التعاون الثنائي

2020/02/03 | 23:44 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

في زيارة رسمية الى بغداد، التقى وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفن رئيس الجمهورية برهم صالح، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، بينما بحث معهما “التعاون الثنائي” بين البلدين، ودعم جهود العراق للقضاء على الإرهاب، وإعادة الإعمار.



وبحسب بيان رئاسي تلقت “الصباح”، نسخة منه، فان “رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفن.



وأكد صالح حرص العراق على إقامة علاقات متميزة ومتطورة مع مختلف دول العالم وفقاً لمصالحه الوطنية العليا والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أهمية مساهمة بلجيكا في اعادة إعمار المدن المحررة.



وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مناقشة التطورات والأوضاع الإقليمية والدولية.

كما التقى الضيف وزير الخارجية محمد الحكيم، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

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