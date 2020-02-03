2020/02/03 | 23:45 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهر الانقسام داخل الحراك العراقي يظهر جليا مع إعلان رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر تأييده لرئيس الحكومة لرئيس المكلف محمد توفيق علاوي.



وقد انقسم الشارع العراقي بين المجموعات الرافضة لعلاوي، وبين أتباع الصدر المؤيدين له الباقين في الشارع نزولا عند طلب الصدر.



وقُتل متظاهر طعنا الإثنين في اشتباك بين متظاهرين في الحلة جنوب بغداد خلال هجوم لأشخاص يرتدون قبعات زرقاء، كتلك التي يستخدمها أنصار الصدر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: مقتل متظاهر وسط انقسام الحراك الشعبي بعد تأييد الصدر لتكليف علاوي) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: مقتل متظاهر وسط انقسام الحراك الشعبي بعد تأييد الصدر لتكليف علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).