قتلى وجرحى بهجوم مسلح داخل جامعة بولاية تكساس الامريكية

2020/02/03 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخصان على الاقل واصيب اخر، اليوم الاثنين، بأطلاق نار داخل جامعة في ولاية تكساس الاميركية.وذكرت محطة (إيه.بي.سي) الأميركية نقلا عن شرطة جامعة تكساس (إيه أند إم كوميرس) أن شخصين قتلا وأصيب ثالث في حادث إطلاق نار بالجامعة.وذكرت المحطة إنه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية اليوم في الجامعة، التي تبعد […]

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