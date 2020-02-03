قتلى وجرحى باطلاق نار داخل جامعة بولاية اميركية

2020/02/03 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخصان واصيب اخر باطلاق نار داخل جامعة في ولاية تكساس الاميركية.

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