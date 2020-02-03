الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل هاجم عناصرها بسكين شرق البلاد

2020/02/03 | 23:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الشرطة الفرنسية النار، اليوم الاثنين، على رجل هاجم عناصرها داخل مركز للشرطة في شرق فرنسا، ما أدى إلى إصابته.وذكرت “رويترز” نقلا عن الشرطة الوطنية الفرنسية، قولها، إن “رجلا مسلحا بسكين أصيب بعيار ناري في يده، في منطقة ديوز، بعد أن هاجم شرطيا”.بدورها، نقلت صحيفة “ريبابليكان” الفرنسية عن المدعي العام في ميتز، كريستيان […]

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