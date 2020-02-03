2020/02/03 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بختام مرافعتهم.. محامو ترامب يطالبون مجلس الشيوخ بتبرئته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 23:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بختام مرافعتهم.. محامو ترامب يطالبون مجلس الشيوخ بتبرئته) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بختام مرافعتهم.. محامو ترامب يطالبون مجلس الشيوخ بتبرئته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).