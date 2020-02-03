2020/02/03 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف :تم الاتفاق مع قيادات التيار الصدري على انسحاب أصحاب القبعات الزرق من الشوارع ويكون عملها الإسناد لحفظ الامن والنظام للمدارس ودوائر الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 23:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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