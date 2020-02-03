إليسا: “بعض الناس بتخرب وطن”!

2020/02/03 | 23:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..غردت الفنانة إليسا عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أكبر.بعض الناس اللي ما حققت شي بحياتها مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها، ومش عارفة إنها بتخرب وطن لمجرد إنها بتسوّق لفكر الغنم! يا حرام شو في جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم”.*إن كنت لا تعلم فتلك […]

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