2020/02/03 | 23:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..“يا ممثلاتنا تعوا نقدّم على ملكات جمال لبنان”، بهذه الكلمات انتقدت الممثلة باميلا الكيك سيطرة ملكات الجمال السابقات على بطولة الأعمال الدرامية، وذلك بعدما كانت قد أعلنت سابقاً غيابها عن الموسم الرمضاني.وفي التفاصيل، سُئلت باميلا الكيك عن رأيها بكلّ من فاليري ابو شقرا ودانييلا رحمة ونادين نسيب نجيم في لقاء مع ETبالعربي، ليجتاح جوابها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باميلا الكيك تنتقد سيطرة ملكات الجمال السابقات على الدراما اللبنانية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باميلا الكيك تنتقد سيطرة ملكات الجمال السابقات على الدراما اللبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).