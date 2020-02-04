مخاوف من احتكاك معسكرين: محتجون سلميون.. وصدريون بالسلاح الأبيض

2020/02/04 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا‭- ‬الناصرية‭ -‬عامر‭ ‬طويريجي‭ ‬وعبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬بدأت‭ ‬مخيمات‭ ‬الاحتجاج‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وجنوب‭ ‬العراق‭ ‬الانقسام‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭ ‬منفصلة،‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬اثر‭ ‬انسحاب‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬وعلانه‭ ‬تأييد‭ ‬تكليف‭ ‬محمد‭ ‬توفيق‭ ‬علاوي‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الذي‭ ‬يلقى‭ ‬معارضة‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬المنتفضين‭ ‬بسبب‭ ‬كونه‭ ‬جزءً‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬يتهمونه‭ ‬بالفساد‭ ‬والتستر‭ ‬على‭ ‬قتلة‭ […]

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