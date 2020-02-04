ما حاجتنا لحكومة انتقالية؟

2020/02/04 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ما‭ ‬حاجة‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬بحقائب‭ ‬متكاملة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬القصد،‭ ‬هو‭ ‬عبور‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬شهور‭ ‬و‭ ‬الإعداد‭ ‬للانتخابات‭ ‬المبكرة‭ ‬؟‭ ‬أيّ‭ ‬ما‭ ‬فائدة‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬أو‭ ‬وزيرة‭ ‬التربية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬وزير‭ ‬،‭ ‬ليدخل‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬دوامة‭ ‬اختيار‭ ‬وزراء‭ ‬مؤقتين‭ ‬جدد‭ ‬لا‭ ‬فائدة‭ ‬عملية‭ ‬منهم‭ ‬ولا‭ ‬صلة‭ ‬لهم‭ […]

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