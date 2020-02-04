اهتزاز ثقة اللبنانيين بمصارفهم بعد تخفيض سقف السحب بالدولار

2020/02/04 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ عبر‭ ‬لبنانيون‭ ‬عن‭ ‬اهتزاز‭ ‬ثقتهم‭ ‬بالقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬لبلادهم‭ ‬والتوجه‭ ‬لبنوك‭ ‬اجنبية‭ ‬مستقبلا‭ ‬وايقاف‭ ‬التحويلات‭ ‬الى‭ ‬بنوك‭ ‬بيروت‭ ‬مباشرة‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬خفّضت‭ ‬مصارف‭ ‬لبنانية‭ ‬عدّة‭ ‬سقف‭ ‬السحوبات‭ ‬بالدولار‭ ‬بنسبة‭ ‬خمسين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تبلغ‭ ‬مودوعون‭ ‬الإثنين،‭ ‬في‭ ‬اجراء‭ ‬جديد‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬شح‭ ‬الدولار‭ ‬وأزمة‭ ‬اقتصادية‭ […]

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