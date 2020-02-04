مهرجان صور للأفلام القصيرة يكرم جان شمعون

2020/02/04 | 00:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت إدارة «مسرح إسطنبولي» و«جمعية تيرو للفنون» عن إقامة الدورة السابعة من «مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة» تحية الى المخرج السينمائي اللبناني الراحل «جان شمعون» (1944 -2017) مخرج أفلام «طيف المدينة» و«بيروت جيل الحرب» و«تل الزعتر» و«أنشودة الأحرار»ز وتقام فعاليات المهرجان بين 15 و17 شباط /فبراير الحالي ، في «المسرح الوطني اللبناني» في مدينة […]

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