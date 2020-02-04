محافظ النجف يعلن اتفاقا مهما بشأن القبعات الزرقاء

2020/02/04 | 00:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الاثنين، اتفاقا مهما بشأن القبعات الزرقاء، موضحا انه تم الاتفاق قبل قليل مع قيادات التيار الصدري على انسحاب أصحاب القبعات الزرق من الشوارع.





وقال الياسري في بيان تلقته "الغد برس"، انه "في البداية أتقدم بأسمي و بأسم الحكومة المحلية لكل من ساهم و يحرص على امن و امان مدينتنا المقدسة النجف الاشرف، ونبين لكم أيها الأحبة الكرام انه تم الاتفاق قبل قليل مع قيادات التيار الصدري على انسحاب أصحاب القبعات الزرق من الشوارع على ان يكون عملها الإسناد لحفظ الامن والنظام للمدارس ودوائر الدولة ومنع اي عملية تخريب للنظام العام والمصالح العامة والخاصة وباشراف القوات الامنية في المحافظة".

واضاف "كما أننا وجهنا وخولنا ضباط ومنتسبي قيادة شرطة النجف الأشرف بعدم السماح لأي شخص بقطع الطرق والشوارع العامة كونها ملك الجميع والزائرين الكرام".





وجدد "دعوته للمتظاهرين ان تكون مظاهراتهم وفعالياتهم داخل المنطقة المخصصة للتظاهر(ساحة الصدرين) فقط وهي مؤمنة من قبل الاجهزة الامنية وتمنع اي عملية تعرض لهم كما كنا مؤمنيّن لها في الفترة السابقة وهذا واضح لديهم".

وطالب من الجميع ان يتجنبوا حمل السلاح بكافة انواعه احتراما لمدينة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب علي عليه السلام و لنتعاون جميعاً بأن تكون مدينتنا النجف الاشرف عنواناً للسلم و السلام".





واوضح "اخوتي وابنائي الشباب المتظاهر انتم قادة المستقبل تحملتم مسؤولية كبيرة لاصلاح الوطن واصلاح واقع الشعب العراقي ورفض كل مظاهر الفساد واملنا بكم ان تكونوا على قدر المسؤولية تجاه قضيتكم وتجاه مدينتكم".

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