النجف: عملية سطو مسلح على محل للمجوهرات اسفرت عن اعتقال المعتدي

2020/02/04 | 00:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بحدوث عملية سطو مسلح على محل للمجوهرات، لافتا الى انها اسفرت عن اعتقال المعتدي.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، انه "حدثت عملية سطو مسلح على محل صائغ للذهب بمنطقة حي السلام في النجف الاشرف وانتهت باعتقال المعتدي".

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