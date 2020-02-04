بِطعنَة “سِكّين”.. سقوط أوّلُ ضحيّةٍ على يَدِ “القُبّعات الزرق”

2020/02/04 | 00:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق بعد أن دعاهم إلى إنهاء الاحتجاجات في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، السبت الفائت، وذلك «من أجل تنظيف الساحات وإعادة (الثورة) إلى مسارها الصحيح»، حسبما ذكرَ […]

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