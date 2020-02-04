دراسة حديثة تثبت قدرة الرئتين على اصلاح نفسها بعد الاقلاع عن التدخين

2020/02/04 | 00:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت نتائج دراسة أجراها فريق من العلماء في معهد ويلكوم سانغر أن “الخلايا الموجودة في رئتي الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين قادرة على إصلاح نفسها بنفسها”.ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة “إندبندنت” البريطانية أنه مقارنة بالمدخنين الحاليين، يتمتع الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين بخلايا رئة سليمة أكثر مع نمو خلايا جديدة سليمة وصحية، بحيث […]

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