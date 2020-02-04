2020/02/04 | 00:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الاثنين، وجود مشروع لاغتيال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يتحدث عن مشروع لاغتيال الصدر واموال اماراتية لتمويل مشاريع ضد البلد ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يتحدث عن مشروع لاغتيال الصدر واموال اماراتية لتمويل مشاريع ضد البلد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).