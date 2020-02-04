العامري يدافع عن الصدر ويرفض الاساءة له

2020/02/04 | 00:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الاثنين، رفضه للاساءة التي يتعرض لها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

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