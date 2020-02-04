الفتح: هنالك اتفاق على فسح المجال الكامل لـ”علاوي”

2020/02/04 | 00:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الاثنين، ان الموسوي، بان “اتفاق اولي بين الكتل على فسح المجال الكامل لعلاوي، لافتا الى ان تحالف الفتح لن يتدخل ولن يفرض اي شيء على الحكومة الجديدة”.وقال الموسوي في لقاء متلفز اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “اتباع الاليات القديمة في تشكيل الحكومة السابقة هو سبب فشلها، وعلى […]

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