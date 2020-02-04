أتلتيكو مدريد “بلا أنياب” في مواجهة ليفربول

2020/02/04 | 00:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتلتيكو مدريد يعاني من أزمة على مستوى خط الهجوم قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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