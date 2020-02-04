تربية النجف تعلن المصادقة على أكثر من الفي متعاقد من الوجبة الاولى

2020/02/04 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ النجف

أعلنت تربية محافظة النجف، الاثنين، عن المصادقة على اوامر 2175 متعاقد.

وقال مدير التعليم و...





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