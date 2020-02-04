مقتل شخصين وإصابة ثالث بإطلاق نار بجامعة أمريكية

2020/02/04 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قالت وسائل إعلام أمريكية إن شخصين قتلا وأصيب ثالث في حادث إطلاق نار في جامعة Texas A&M University-Commerce.

ونقلت محطة "إيه.بي.سي" عن شرطة الجامعة قولها إنه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة اليوم في الجامعة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي دالاس.وأكدت الجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن شخصين قتلا وأصيب ثالث يوم الاثنين، في حادث إطلاق نار داخل مبنى سكني في الحرم الجامعي، ولم تكشف حالة الشخص المصاب.

ويعتبر إطلاق النار هذا الأحدث في موجة العنف المسلح في الولايات المتحدة، داخل الجامعات والمدارس الثانوية خلال السنوات الأخيرة.

وأثارت هذه الحوادث النقاش مرارا، حول تشديد القيود المفروضة للحصول على الأسلحة داخل الولايات المتحدة، حيث يضمن الدستور حق حمل السلاح.

بغداد اليوم- متابعة

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أحدث صورة لجده عقب إجرائه جراحة دقيقة قبل أيام.

في التفاصيل، نشر عمر الصورة على حسابه في موقع إنستغرام، وعلَّق عليها قائلاً "كل الحب والتقدير".

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بغداد اليوم - متابعة

قررت روسيا، اليوم الأحد، تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين ابتداء من غد الاثنين بسبب انتشار فيروس "كورونا"، والذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص هناك.

وأعلنت شركة سكك الحديد الروسية "إر جي دي" في بيان صدر ال

بغداد اليوم- متابعة

اعلن وزارة الدفاع الروسية، الاحمد (02 شباط 2020)، تمكن دفاعات قاعدة حميميم في مدينة اللاذقية الليلة الماضية من رصد طائرات بلا طيار، أطلقت من منطقة وقف التصعيد في إدلب، باتجاه حميميم.

وقالت الوزارة في بيان، نقلا عن رئيس مركز

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