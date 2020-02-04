حزب اليسار الشيوعي العراقي - بيان-دعوة لادانة الطبخة المخادعة -صفقة القرن

2020/02/04 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حزب_اليسار_الشيوعي_العراقي دعوة لإدانة الطبخة المخادعة "صفقة القرن" تأتي صفقة القرن في إطار الهيمنة الأمريكية على منطقتنا التي تشكل اهم منابع النفط في العالم ومنح الشرعية للتوسع الإسرائيلي، مع تجريد شعوب المنطقة من مستلزمات وأسس السيادة وتحكمها بمصائرها واستقلالها، وربطها بعقود ومعاهدات وتكبيلها بقيود الخضوع لمصالح دولة الاحتلال الصهيوني التوسعية، وتأبيد احتلالها لفلسطين.كما أنها تمنح دولة الاحتلال حق شن ا......

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