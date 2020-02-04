سليماني: سنلقن العدو درسا مجاني لن ينساه

2020/02/04 | 00:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج) في الجمهورية الاسلامية الايرانية، العميد غلام رضا سليماني، امس الاثنين، أن “الشعب الايراني حوّل دوماً التهديدات الى فرص”.وال سليماني، في تصريح له، ان “أالجمهورية الاسلامية وقفت في الأعوام الـ41 الماضية في وجه المطامع الاستكبارية والصهيونية، ولم تتراجع أمام نظام السلطة المتمثل بالشيطان الأكبر أمريكا، ومن المؤكد أن ايران […]

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