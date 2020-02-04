بسببِ جُملة له عبر “تويتر”.. عراقيّون يسخرون من “الصّدر”

2020/02/04 | 01:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق «وفقاً للقواعد السماوية والعقلية، لا بد من إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها»، قالها رجل الدين #مقتدى_الصدر، في تغريدة له عبر “تويتر”، ليُبرّرَ انقلابه على التظاهرات، حسبما […]

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