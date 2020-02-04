بالصور.. السفارة العراقية بأميركا ترد على الأمم المتحدة بشأن تغريدتها الأخيرة

2020/02/04 | 01:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت السفارة العراقية في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها في “تويتر” على تغريدة الامم المتحدة بالقول “يجب احترام الممتلكات العامة والخاصة”.واضافت السفارة في تغريدتها، انه ” يجب الوقوف بوجه ترويع المواطنين ومنع غلق الدوائر الخدمية”.وكانت الأمم المتحدة نشرت عبر حسابها في “تويتر”، امس الاثنين، انه “يجب حماية حرية التعبير عن الرأي […]

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