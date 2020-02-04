دراسة: الوزن عند الولادة يحدد مستوى اللياقة في سنوات البلوغ

2020/02/04 | 01:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظر الباحثون في بيانات أكثر من 280 ألف سويدي تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاما، وهي السنوات التي يمكن فيها استدعاؤهم للتجنيد العسكري في البلاد.وخضع المشاركون لاختبارات على الدراجات الثابتة لاختبار لياقتهم في إدارة الصحة العامة في السويد، وأظهرت النتائج، أنه لكل 450غ من الوزن الزائد عند الولادة، عن المعدل 2.5 كلغ، في الأطفال […]

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