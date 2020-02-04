بيان من طلاب بغداد: سنرد على من خاننا بمليونية طارئة في التحرير

2020/02/04 | 01:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن اتحاد طلبة بغداد، عن "مسيرة مليونية" لمساندة المتظاهرين في ساحة التحرير، بعد أقل من 48 ساعة من تظاهرة حاشدة جابت العاصمة ومحافظات الوسط والجنوب.

أعلن طلبة بغداد عن مسيرة احتجاجية لمساندة المتظاهرين في ساحة التحرير

وذكر الاتحاد في بيان، إن "مليونية طلابية" ستنطلق يوم الثلاثاء 4 شباط/فبراير، استجابة إلى طلب من المتظاهرين في ساحة التحرير، فيما أشار إلى أن "المسيرة ستبدأ من أمام مبنى وزارة التعليم عند الساعة العاشرة صباحًا".

وأضاف البيان، أن "المسيرة ستنطلق نحو ساحة التحرير، لمساندة المتظاهرين الأحرار في الأيام الحالية"، مشددًا أن "المتظاهرين بحاجة إلى الدعم".

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محتجو تشرين "يتحدون" مقتدى الصدر

واتهم بيان الطلبة، الأحزاب بـ "الرهان على إنهاء الثورة"، مؤكدًا أن "جهود وصوت الطلاب سوف يرتفع في التحرير ليسمع من خاننا أن صوت الثورة باقٍ ولن ينتهي، وأن دماء شهدائنا الأبرار تسقي الثورة، وأنها ثورة أحرار".

ويواصل طلبة المدارس والجامعات في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط ‏والجنوب، تنظيم المسيرات المؤيدة للاحتجاجات ومطالبها الرئيسة، حيث رفع الآلاف يوم الأحد الماضي 2 شباط/فبراير، شعارات ضد تكليف محمد توفيق علاوي بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

نفق التحرير يهتز..

وشهدت ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في العاصمة بغداد، توافد آلاف من طلبة الجامعات ‏والمدارس للمشاركة لمساندة المتظاهرين في وجه أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد أن سيطروا على المطعم التركي ومنعوا الهتاف ضد علاوي.

ورفعت حشود الطلبة التي دخلت التحرير من جهة ساحة الطيران ونفق السعدون، لافتات ‏تعبر عن رفضهم لتكليف علاوي، في وقت انضم مئات الطلبة إلى ساحات الاعتصام في ‏المحافظات الجنوبية.‏

شهدت العاصمة وعدة محافظات مسيرات حاشدة عبرت عن رفض المكلف بتشكيل الحكومة محمد علاوي ورفض إنهاء الإضراب

وكان معتصمو ساحة التحرير قد أصدروا بيانًا غاضبًا، بعد تكليف علاوي، انتقدوا فيه ‏‏"سلطة القمع السياسية تصر على جر البلاد إلى المجهول"، التي اختارت "المرشح الجدلي ‏محمد توفيق علاوي" لتشكيل الحكومة.‏

مسيرات غاضبة في الجنوب

وكعادتها منذ أسابيع، شهدت محافظة البصرة، انطلاق حشود طلابية بمسيرة مؤيدة لساحات ‏الاحتجاج، تصدرتها شعارات ضد علاوي والصدر، تزامن معها ‏اعتصام مئات الطلبة في ساحة الساعة مركز الاحتجاج بمحافظة الديوانية.‏

ويقول عبدالله غسان أحد طلاب جامعة البصرة، إن "المسيرات الطلابية ستستمر بشكل ‏أقوى من الأيام السابقة خاصة بعد اختيار الشخصية الجدلية محمد توفيق علاوي لرئاسة ‏الحكومة".‏

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هل يدفع الصدر ثمن "شطحاته ونفثاته"؟

وأضاف غسان، في حديث لـ"الترا عراق"، إن "المسيرة تعبر عن التضامن مع ساحات ‏الاحتجاج في البصرة وبقية المحافظات الرافضين لعلاوي، الواجهة الجديدة للفاسدين".‏

كربلاء تهتف وذي قار ‏تتوعد

من جانبهم، أعلن طلبة المدارس والجامعات في محافظة ذي قار، بعد مسيرة جابت شوارع المدينة ‏واستقرت في ساحة الحبوبي مركز الاحتجاجات بالمحافظة، بيانًا عبروا فيه عن رفض ‏علاوي ومؤكدين استمرار الإضراب عن الدوام.‏

وجاء في بيان الطلبة الذي ألقي في ساحة الحبوبي، إن "الإضراب مستمر حتى تحقيق ‏المطالب المشروعة"، مشيرين إلى أن "الإضراب غير مرهون بوقت معين لإنهائه، وهو ‏مستمر حتى تحقيق المطالب جميعها".‏

جاءت مبادرة الطلبة بعد أحداث عنف طالت المتظاهرين في بغداد على يد أنصار الصدر

في كربلاء، تجمهر المئات من الطلبة في ساحة التربية، تتقدمهم لافتات إعلان الإضراب ‏ورفض تكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الانتقالية، في وقت شهدت محافظة ‏النجف القريبة من كربلاء، تصعيدًا ضد تكليف علاوي تمثل بقطع طرق حيوية، أهمها ‏طريق مطار المحافظة.‏

وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت 1 شباط/فبراير، علاوي، في ضوء اتفاق سياسي بين ‏زعمي تحالف سائرون مقتدى الصدر والفتح هادي العامري، بعد أشهر من الجدل ورفض ‏الأسماء المرشحة للمنصب، لكن تكليف ‏علاوي جاء خلافًا للشروط التي حددها المتظاهرون والمرجعية الدينية العليا في النجف.‏

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