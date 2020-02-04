الجمارك تضبط 4 سيارات مخالفة للموديل معدة للتهريب


الجمارك تضبط 4 سيارات مخالفة للموديل معدة للتهريب
2020/02/04 | 01:25 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن تمكن السلطة الجمركية في كمرك ام قصر الشمالي و بالتعاون مع فريق تحقيقات النزاهة من ضبط حاوية حجم ٤٠ قدم تحتوي (٤) سيارات دون الموديل المسموح باستيراده في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .

وأكدت الهيئة في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية […]

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