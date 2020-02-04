منذ توقف دام نصف قرن.. ديالى تحفر اول بئر نفطي

2020/02/04 | 01:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول في محافظة ديالى، امس الاثنين، عن اكمال حفر البئر الاستكشافي الاول للنفط الخام شرق المحافظة.وقال مدير ناحية قزانية (97كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في تصريح صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز، ان “شركة صينية نجحت في اكمال حفر البئر الاستكشافي الاول للنفط الخام في اطراف قزانية ضمن الرقعة الاستكشافية الثامنة الممتدة بين ديالى […]

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