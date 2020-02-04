الجمارك تضبط 4 سيارات مخالفة للموديل ومعدة للتهريب في ام قصر الشمالي

2020/02/04 | 01:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن تمكن السلطة الجمركية في كمرك ام قصر الشمالي و بالتعاون مع فريق تحقيقات النزاهة من ضبط حاوية حجم ٤٠ قدم تحتوي (٤) سيارات دون الموديل المسموح باستيراده في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .وأكدت الهيئة في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية […]

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