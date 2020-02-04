الحكومة السودانية: لم يتم إخطارنا بشأن لقاء البرهان ونتنياهو

2020/02/04 | 01:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، يوم الثلاثاء، على اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في أوغندا.وقال صالح، في تصريحات صحفية، اطلعت عليهم “العهد نيوز”، إنه “لم يتم التشاور وإخطار مجلس الوزراء بشأن لقاء رئيس المجلس الإنتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، […]

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